停電影響供水 高雄估15日午後恢復

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颱風莫蘭蒂肆虐高雄市，造成嚴重災情，13級的強陣風吹倒路樹、廣告招牌，還有民宅的鐵皮屋頂被強風掀起，市區停電28萬戶、停水70萬戶。

自來水公司指出停水地區遍及大高雄地區，水公司副理洪文正說，目前停水戶約70萬戶，預估到明天中午以後，台電完成電力恢復才能啟動自來水供水。

強風暴雨也造成自來水公司的原水濁度飆高，水公司說原水濁度已逾2萬NTU，水公司很擔心供水品質不佳，將調度南化水庫供應大高雄民生用水，不過南化水庫的聯通管目前也因為電信不通，無法掌握數據機數據，使得水源調度充滿變數。1050914

(中央社)