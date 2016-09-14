英相梅伊介入 BBC女總裁宣布下台
英國廣播公司史上第1位女總裁菲爾德，4個月前被前首相卡麥隆指派續任引發爭議，首相梅伊日前強烈建議菲爾德重新提出工作申請，菲爾德長考後決定辭去職務。
2014年英國廣播公司（BBC）前總裁彭定康因為健康問題請辭，曾任金融時報集團執行長的菲爾德（RonaFairhead）被指派接任，年薪11萬英鎊。
英國政府計劃2017年元月起修改BBC的管理章程，賦予董事會更多權力，政府指派的董事會董事人數將增加，通訊管理局（Ofcom）和媒體監督單位也將加入管理。
菲爾德說服卡麥隆，她應該繼續出任BBC總裁，今年5月卡麥隆不顧當時文化大臣的反對，續聘菲爾德擔任BBC總裁直到2018年。
對於菲爾德人事案黑箱作業，國會下議院文化媒體及體育委員會議員曾公開表達不滿，主張在BBC的管理章程將大規模調整時，應以公開透明的方式徵才，要求取消菲爾德的這項人事命令。
梅伊認為國會議員的建議言之有理，日前她明確告訴菲爾德，如果要擔任BBC總裁，必須重新提出工作申請。
55歲的菲爾德發表聲明指出，她對於自己與BBC同事們的表現感到驕傲，過去2年完成了許多事情。
她說，「首相強烈鼓勵我參加BBC新總裁的選拔，任期4年，經過深思熟慮，我決定不應該參加，因為我認為最好有很明確的了斷，讓政府可以指派新的人選」。
依規定，英國電視收視戶即使只上網看BBC的節目都必須支付電視執照費（TV licence），每年收費145.50英鎊。1050914
(中央社)
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