天宮二號將與神舟飛船對接。（圖／央視網）

按計劃，天宮二號空間實驗室即將發射，之後開展在軌測試並建立自主運行模式，做好迎接神舟十一號載人飛船訪問的準備。

央視新聞微信報導，這是繼長征七號運載火箭首飛之後，中國載人航太工程空間實驗室階段任務的第二次飛行。

天宮二號空間實驗室從外形上看和天宮一號差不多，還是以資源艙和實驗艙組成的兩艙結構。

資源艙主要功能是為天宮二號在太空飛行提供能源和動力。實驗艙作為一個密封艙，它的主要功能是為太空人在太空生活提供潔淨、溫度和濕度適宜的載人環境和活動空間。

根據計畫，今年10月，中國將發射神舟十一號載人飛船，與天宮二號空間實驗室進行對接，進行30天的太空人中期駐留試驗；明年，長征七號火箭將發射天舟一號貨運飛船，與天宮二號進行對接，進行推進劑在軌補加等空間站建造運營關鍵技術的驗證。

天宮二號與神舟十一號的發射和交會對接，是中國空間站建設的關鍵之戰。天宮二號為何如此重要？它與天宮一號又有何不同呢？

天宮二號稱為空間實驗室，是中國首個太空實驗室平臺。而此前的天宮一號則是目標飛行器。從目標飛行器變成了空間實驗室，這裡頭有很大差別。

天宮一號當時任務的主要目標是突破交會對接技術、組合體管控以及太空人中期駐留，這些都屬於先期技術驗證。

而天宮二號則是真正意義上的空間試驗室，將開展14項空間科學與應用專案，是載人航太歷次任務中應用項目最多的一次。

更重要的是，天宮二號在完成發射之後，它將在太空完成三大任務─太空人中期駐留；推進劑在軌補加； 在軌維修技術試驗。這些核心技術的攻關和儲備，將推動中國空間站建設進程更進一步。

中國航太科技集團公司五院空間實驗室系統副總設計師廖建林表示，天宮二號不是簡單的天宮一號的一個重複，圍繞任務開展了很多新的設計工作，包括圍繞太空人的中期駐留，我們在這個艙內，密封艙內開展的就是太空人的舒適性的一些設計。

值得一提的是，天宮二號的系統設計是模組化的，也就是說它出現問題時可以快速更換和在軌維修，這在中國空間領域屬於首創。

天宮二號空間實驗室發射之後，將會有兩名太空人入住天宮。他們將在那裡工作和生活30天，驗證太空人中期在軌駐留，這也是目前為止中國載人飛行時間最長的一次任務。

在一個失重的環境中生活30天，並不是一件容易的事。為此，天宮二號在內部增加了很多貼心的設計，更加方便太空人的工作和生活。

30天的太空駐留不僅是對太空人本身的考驗，也是對中國載人航太技術全新的挑戰。如何長時間提供適合人生活的環境，如何長時間提供包括水在內的物資供給，都將在天宮二號任務中得到驗證。

天宮二號作為中國首個真正意義上的空間實驗室，搭載的實驗項目達到了史無前例的 14 項，它也即將成為中國最忙碌的空間實驗室。

天宮二號和空間站不同，後者是指可供多名太空人巡訪、長期工作和居住生活的載人航天器。比較著名的空間站包括前蘇聯發射建造的「敬禮」列空間站與「和平」號空間站，以及由美俄歐日等共同建造的國際空間站。

而空間實驗室更像是空間站的前身，是為發展空間站，從載人飛船過渡到載人航太基礎設施的試驗性航天器。空間站建設是中國載人航太工程戰略的第三步，計畫於2020年左右建成，2022年全面運行，可在軌運營10年以上，長期駐留3人，以進行較大規模的空間應用。

(中時電子報)