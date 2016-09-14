運將身體不適狂吐　熱心警協助送醫

熱心警協助身體不適運將送醫。（葉書宏翻攝）

熱心警協助身體不適運將送醫。（葉書宏翻攝）

新北市中和一警分局中和派出所長林敬隆、警員許添福、林聖憲13日21時許巡邏行經中和區廣福路時，發現1部小黃違停路旁，且駕駛座的車門半開，趨前查看竟發現賴姓司機意識不清癱坐在駕駛座上，車內及地面有大量嘔吐物。

經了解原來是賴姓司機晚餐後，突感腸骨不適，手腳無力全身冒冷汗，緊急將車停放路邊尚不及下車，隨即嘔吐，所幸經中和所巡邏員警到場協助，通報119消防分隊將他送醫診療，已無大礙。

(中時)