台鐵炸彈客林英昌 地院裁准延押

犯下台鐵車廂爆炸案的男子林英昌案發後遭羈押，將在下週屆滿兩個月期限，承辦檢察官考量全案還有事證待查，向台北地院聲請延長林英昌羈押；林希望能獲交保回家過中秋節，法官開庭後，認為林英昌涉犯重罪，且有逃亡和再犯之虞，原羈押原因並未消失，裁定從本月18日起延長羈押兩個月。

林英昌涉嫌在今年7月7日晚間，在台鐵區間車抵達松山站前，引爆自製鋼管爆裂物，造成自己在內的25人輕重傷。林因手持炸彈引爆，導致臉部、手部多處燒燙傷、舌頭炸傷，住院治療多日後同月19日出院。

北檢當日偵訊林英昌後，以林涉犯殺人未遂、製造爆裂物等5罪犯嫌重大，且居無定所又有自殺傾向，有逃亡、反覆實施之虞，聲請羈押獲准。

(中時)