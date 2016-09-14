藝文饗宴 史博館《常玉Café》將於10月份登場

常玉《浴女》/國立歷史博物館提供

國立歷史博物館座落於台北植物園旁，館內四樓長年附設藝文餐廳，大面積的窗景佐以荷花池獨一無二的美景，提供給觀展者極佳的休憩之處。

為配合史博館明年舉辦的常玉大展，館內原有四樓《卡提撒克》英國茶館於9月與民眾再會。史博館將規劃藝術家主題咖啡館，以常玉為主題，《常玉Café》即將於10月與大家相會，在精巧的空間內，展示常玉主題的陳列及主題式的餐飲，歡迎喜愛藝文者蒞臨體驗。

(中時電子報)