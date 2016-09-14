颱風莫蘭蒂襲台　總統謝第一線救災人員

我要評比

總統府發言人黃重諺今天說，總統蔡英文希望行政院各部會、縣市政府確實做好防救災準備，務必讓颱風可能帶來的災情減少到最低；她並感謝所有在第一線的軍警消、行政團隊同仁。

颱風莫蘭蒂在東部、南部帶來嚴重影響。

黃重諺今天指出，蔡總統今天多次透過幕僚了解颱風動態以及中央地方防災整備的情況，她也希望行政院各部會、包括縣市政府可以確實做好各項防、救災的準備，務必讓颱風可能帶來的災情可以減少到最低。

他說，接下來有可能會安排總統勘災行程，不過，現在這個時間點，還是先讓第一線的防救災工作團隊可以專心、全力做相關工作。

另外，黃重諺也提到，蔡總統很感謝所有在第一線，為了防救災在努力的軍、警、消、行政團隊的同仁。1050914

(中央社)