亞洲盃女排賽》中華隊首戰2比3不敵泰國

亞洲盃女排賽在越南永安市開打，中華隊首戰2比3不敵泰國。(照片取自中華排球協會臉書)

亞洲盃女排賽14日在越南永安市開打，中華隊首戰以2比3(22比25、25比23、25比22、13比25、15比17)不敵泰國，15日下午3點30分將碰上伊朗。

中華隊執行教練林明輝表示，「此役前3局雙方咬得很緊，第4局時球員心態有些過於放鬆，分數被拉開後我讓主力球員退場調節一下體力，準備全力拚第5局。而泰國隊也在第5局時換上國家隊主力迎戰，關鍵時刻中華隊就差在經驗上，輸得很可惜。但我給球員高度肯定，大家都很拚，也盡力了，相信我們還是可以拚進4強的。」中華隊此役以吳韋華20分表現最出色，李姿瑩13分，曾琬羚12分。

本屆亞洲盃女排賽共8隊參加，中華與泰國、伊朗、地主越南在A組，哈薩克、韓國、日本、中國在B組。分組循環預賽後會依據名次進行複賽，再取4隊晉級4強，20日爭奪最後冠軍。

(中時電子報)