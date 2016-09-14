陽岱鋼被迫帶傷上陣？經紀公司說分明
根據國內媒體近期報導，效力於日職北海道日本火隊鬥士的旅日選手陽岱鋼，8月16日在比賽中守備時撞傷，造成右胸2根肋骨斷裂，但球隊卻仍要他帶傷上陣，陽岱鋼所屬的經紀公司今天(14日)發佈新聞稿，針對他的傷勢進行說明。
陽岱鋼在8月16日與歐力士之戰，為接殺一記中外野飛球而重重撞在全壘打牆上，當下他就倒地，表情痛苦，並提前被換下場，但隔天他就繼續先發出賽。根據經紀公司說法，陽岱鋼在8月16日的比賽中受傷，9月7日赴醫院做詳細檢查，診斷的結果為兩根肋骨骨折。
經紀公司也將陽岱鋼的X光片提供給高雄長庚醫院骨科系主任周文毅醫師，尋求專業意見，以下為周醫師的回覆：
「右胸第五六根肋骨骨折，第七根肋骨也疑似有線性骨折。骨折後，前四到六週會有明顯的疼痛感且影響日常生活，一般估計需要三到四個月後才能接近可完全復原上場比賽。站在保護球員的立場，此種傷勢三個月內不宜出場比賽與激烈訓練，以利傷勢恢復。若持續上場比賽，可能會讓傷勢加劇，嚴重者可能合併發生血胸或氣胸，情況會非常嚴重。」
國內媒體報導，即使陽岱鋼已向球團反應傷勢，球團卻仍要他上場比賽，陽岱鋼在14日與歐力士之戰也先發上陣，擔任先發中外野手、第7棒。
(中時電子報)
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