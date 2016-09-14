颱風發威 高雄警救災骨折送醫

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強烈颱風莫蘭蒂發威，高雄市警察局楠梓分局3名員警協助2名受困民眾時，5人被強風捲起墜地受傷，其中所長蔡宗憲右肱骨骨折開刀，傷勢最嚴重，送醫急救無生命危險。

高雄地區今天中午起風強雨大，楠梓警分局獲報於楠梓區德中路與大學南路口，發生路樹傾倒造成2名機車騎士受困。

楠梓警分局加昌派出所所長蔡宗憲和員警凌金億及交通組長陳山杉，獲報趕往救護時，卻突然來了一陣強風，將5人捲起後墜地受傷，由警車緊急送醫。

警方表示，2名民眾輕微擦傷，凌金億左膝蓋挫傷，陳山杉腰部受傷，住院觀察，傷勢最嚴重的蔡宗憲右肱骨骨折，住院開刀治療。1050914

(中央社)