強風吹破玻璃窗 兩車遭波及

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受到颱風莫蘭蒂影響，基隆吹起陣陣強風，下午5時多，位於信一路、義一路口的1家銀行10樓窗戶遭強風襲擊應聲破裂，碎片掉落地面砸中兩輛車，所幸無人受傷。

其中1名女車主受訪表示，當時人在車裡，突然聽見「碰」的巨響，趕緊下車察看，發現車頂被碎玻璃砸到凹陷，好在人沒受傷。

另1名遭波及的計程車司機說，一開始還以為天降冰雹，接連聽到很多聲響，下車才發現整台車都遭殃，後方玻璃更是嚴重龜裂。

銀行員工隨後也派員拍照存證，面對媒體詢問揮手不便說明。由於當時適逢上下課時段，警衛已緊急拉起封鎖線，以免殃及無辜。1050914

(中央社)