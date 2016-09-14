徐若瑄想再生被拒 1歲兒挺媽出書
藝人徐若瑄今天登台宣傳新書「我的倒頭栽人生」，1歲兒子「小V寶」Dalton擔任嘉賓獻花，她透露想拚第2胎，但被老公拒絕。
出道27年的徐若瑄出版新書「我的倒頭栽人生」，分享從家庭、事業、婚姻到為人母的心路歷程，下午在台北舉辦新書記者會，她說，倒頭栽不一定不好，換個角度才能看到不同風景，傳遞正能量鼓勵大家要「轉念」思考。
徐若瑄在新加坡臥床養胎142天，去年8月生下Dalton，她笑說，有孩子比工作還忙，沒收工時間，犧牲睡眠、興趣，但孩子成長過程很重要，且兒子得來不易，也沒被兒子惹到抓狂過。
Dalton首次登台亮相，徐若瑄一見兒子就笑容滿面，開心抱起兒子合影，Dalton看到媒體陣仗也沒嚇到，乖乖的、不吵鬧，還邊走邊鼓掌萌翻全場，且不時看向活動主持人黃子佼，讓黃子佼自嘲該不會是家裡有玩具和他長得像。
徐若瑄說，兒子很愛笑，臥床養胎時注重胎教，就算臥床過程很辛苦，仍一直提醒自己要開心，且兒子運動細胞好，現在會學爸爸揮桿打冰球。
她表示，孩子很可愛，不怕辛苦想再生，但老公因家中已有3個孩子（與前妻育有兩女）拒絕，照顧孩子很需要時間，且如果她的體質就是要臥床，現在懷孕的話，孩子誰來顧，笑認「老公說的也是有道理」。1050914
(中央社)
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