強颱莫蘭蒂過境 花蓮雨量豐幸無災
強颱莫蘭蒂過境，為花蓮帶來可觀的雨量，累積雨量超過300毫米，預估達800毫米，多處溪水暴漲，截至目前花蓮土石流警戒溪流黃色警戒138條。
花蓮縣災害應變中心資料，颱風莫蘭蒂過境，花蓮整體而言，除有部分農損，無重大災情發生。
台鐵東線花蓮至台東下午5時50分也陸續恢復行駛。
莫蘭蒂雖未登陸，但是外圍環流在花蓮造成大雨，多處溪水暴漲，截至目前花蓮土石流警戒溪流138條達黃色警戒，撤離民眾共計1417人，收容670人。
另外，風雨造成1萬2540戶停電，主要集中花蓮南區，目前已修復1萬1927戶，613戶搶修中。
至於颱風馬勒卡進逼，縣長傅(山昆)萁表示，縣府及中央駐地機關將依SOP標準作業程序作好相關防颱準備，包括潛勢溪流、低窪地區保全戶進行預防性撤離，相關器材、車輛、警消防人員已全數備妥待命，對於防颱準備有足夠信心。1050914
(中央社)
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