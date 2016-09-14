台南路樹招牌掉滿地 警消疲於奔命
莫蘭蒂威力強大，暴風雨下午2時許襲擊台南市，多處招牌、路樹遭無情摧殘，各區不時通報有倒塌的路樹、招牌砸中汽機車，騎士、路人被風吹倒，警方冒雨封路、工務局派員清除路障情況不時上演。
台南市自下午2時起，強風豪雨侵襲市區，全市滿街可見路樹傾倒，中斷交通，不時通報商店招牌、鐵皮建物掉落或搖搖欲墜，警方到處拉黃線封路，工務局人員則忙著清除路面大型障礙物。
莫蘭蒂強颱進入南市太快，下午市區道路上還有不少機車行駛，騎士被狂風暴雨吹的無法前進，只得停靠路邊，路上不時飛來掉落的樹葉與破碎瓦片，險象環生。
北區文賢路有整座大型廣告鷹架倒塌，橫越路面，壓住兩台汽車。南區明興路灣裡加油站附近，有住家鐵皮屋頂被狂風掀開，吹到路中央，占據北上車道。中西區永樂市場附近民宅的屋頂，被天外飛來的圓桌砸穿，不斷漏雨。部分道路電線被吹斷，迎風飛舞，造成小地區斷電。
東區一處補習班頂樓加蓋鐵皮屋更誇張，整間傾斜晃動，有民眾拍照上傳網路，東區警方已進行部分地區封鎖，維護安全。
傍晚風雨稍歇，市區道路才陸續恢復通車，民眾看見街道景象猶如剛打翻的餐桌似的杯盤狼藉，直呼如同災難電影，警消人員晚間持續警戒。
台南市防災中心統計，至晚間為止，全市共封閉9座橋梁，24個路段，3人受輕傷，皆未造成嚴重傷亡。
(中時)
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