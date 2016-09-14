罹病單親爸顧3口 員警送暖備感窩心

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外埔分駐所員警林淨玟（左），協助王男申請急難救助金，並自掏腰包送物資溫暖人心。（陳淑娥攝）

外埔區40歲王姓單親爸爸，本身因罹病而無法工作，還要照顧雙親及小孩，外埔分駐所協助申請急難救助金及自掏腰包送物資，王男父母頻頻道謝；員警林淨玟5至8月底共協助11個戶申請急難救助金，總金額共82000元。

王姓男子本身罹患侷限症狀性癲癇、左側大腦中動脈阻塞及狹窄等症狀，因而無法找工作，還要照顧年邁的雙親及13歲兒子，一家四口相依為命。

警員林淨玟利用勤餘時間探訪，了解王男困境後協助向外埔區公所申請急難救助金，獲補助10000元，今天更自掏腰包購買白米等物資贈送，王男父母備感溫馨；林淨玟今年5至8月底止，協助申請急難救助金戶數達11戶，總金額共82000元。

外埔分駐所長楊聲雄肯定為民服務的表現，林淨玟則謙虛表示，「這是警察平日在做的事，根本微不足道。」

(中時)