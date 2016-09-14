黃妃一口氣唱完＜追追追＞ 多虧老公「小三」

黃妃分享她從洗頭小妹苦練歌藝成為台語天后的甘苦歷程。(圖片提供：中視)

黃妃一口氣唱完＜追追追＞多虧老公的「小三」。(圖片提供：中視)

歌后黃妃也在今年二度奪下金曲寶座，她接受中視《改變的起點》專訪時，不但分享她從洗頭小妹苦練歌藝成為台語天后的甘苦歷程，更意外爆料，當初她能把＜追追追＞的「氣口」詮釋得絲絲入扣，竟然是因為想到「有小三要勾引老公。」

黃妃以一首＜追追追＞紅片大街小巷，事實上剛拿到這首歌的歌詞就拒唱，表示，「這歌詞幾乎不能換氣嘛，怎麼可能啦！這是男生的歌吧。」好不容易被說服錄唱後，沒想到難倒歌后，最難唱的一句竟是，「啊…嚥氣啦！麥擱…」她怎麼唱都被老師打槍，甚至嘗試小狗生氣的音，仍被嫌棄口氣不對。

她在沮喪透頂之際，想到結婚前，某次幫老公接手機，卻是陌生女生打來的，黃妃忍怒問她：「你是誰啊？ 找他幹嘛？」沒想到對方大喇喇回她：「我是他柒仔（女朋友）阿！」讓她頓時五雷轟頂，轉頭罵老公：「她是你柒仔，那我是誰啊！」

最後才知道是因為老公太老實，這女性朋友才故意開他玩笑。後來黃妃再進錄音室時，把這個回憶翻出來用，想不到陳明章老師大手一拍讚：「哇！對啦，就是這樣唱！」更多精彩的訪談內容敬請鎖定本周中視《改變的起點》。

(時報周刊)