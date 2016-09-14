莫蘭蒂來襲，打亂金門交通

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金廈泉小三通客船，明天仍全日停航。（李金生攝）

明天下午2時以前，自金門起飛的航班全部取消。（李金生攝）

受到莫蘭蒂颱風來襲的影響，金門明（15）日小三通全天停航，台金線班機下午2時以前，自金門起飛的航班也停飛，大、小金門交通船和公車則在下午2時以後，才恢復正常行駛。

縣府指出，明天復興航空全日停飛，華信和遠航下午2時以前航班全部取消，立榮下午5時以前航班全部取消，至於何時恢復正常，則視天氣情況而定。

另金廈泉小三通航班仍全日停航，大、小金門的交通船和公車，在下午2時以前全部取消，後續視風雨大小和道路封閉情況而定。

(中時)