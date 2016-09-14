虎尾生態池大閘蟹，吃出美味與安全

黃宥霖（左）的生態池大閘蟹訴求安全健康，禁藥零檢出。（張朝欣攝）

虎尾鎮大閘蟹生態養殖場負責人黃宥霖， 以生態養殖與中國大陸的大閘蟹做區隔，訴求禁藥零檢出、蟹苗直接在台灣養殖7至8個月才出貨，雖然育成率僅3成，但保證新鮮安全，14日舉辦品嘗會，邀請大家賞月啖蟹過中秋。

原本從事土木工程的黃宥霖，6年前轉換跑道在虎尾鎮堀頭里養殖大閘蟹，面對中國大閘蟹的強勢競爭，他不拼價格拼品質，採用生態養殖，堅持不投藥，並以玉米、地瓜、胡蘿蔔等蔬菜代替飼料，佐以石螺與雜魚，減少水質汙染。

今天黃宥霖在養殖場舉辦大閘蟹品嘗會，吸引不少老饕到場，現場的大閘蟹體型雖不大，但滋味鮮甜，黃宥霖表示，已有不少網路訂單，其中1名台中企業家1次買了300隻，用來與員工分享，就是因為「安全不用藥」。

黃宥霖說，在開賣之前，他特別將大閘蟹送至公信單位檢測，氯黴素、孔雀綠、硝基伏喃等禁藥全都零檢出，雖然不投藥養殖的育成率僅3成，與一般傳統養殖的5成以上相比低了許多，但他就是堅持「美味與安全兼具，才是最好的大閘蟹」。

(中時)