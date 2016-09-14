剛柔並濟 男子漢的夢想之舞《男生．男再生》

香港編舞家伍宇烈名噪一時的代表作《男生》，1996年在香港首演造成轟動，曾獲法國班諾雷（Bagnolet）國際編舞大賽獎，20年來華人地區各舞團重演不斷，如今將在台灣演出全新版本，由首演舞者之一的香港不加鎖舞踊館藝術總監王榮祿重新改編，推出《男生．男再生》，並邀請台灣編舞家周書毅參與演出。

「經典再造對我而言是一種挑戰！我想看看我們當年寫下了《男生》經典之後，還能不能再突破，另外也想把那種對舞蹈最初的夢想和年輕世代分享，讓動能延續下去。」

王榮祿表示，20年前他是27、8歲的大男孩，從馬來西亞到香港打拼，對未來有很多迷惘，唯一相信的只有舞蹈，在伍宇烈的邀請之下，另外找了4位和他一樣的馬來西亞舞者、加上1位中國舞者，共6名自異鄉到香港找出路的舞者一起跳《男生》。

「雖然伍宇烈並非想透過舞蹈討論政治，但當時的時代氛圍，令香港人從舞作中自然地連想到自身歷史、政治定位，就此一炮而紅。」王榮祿表示，《男生》首演時，適逢香港97回歸前期，舞作以全男性舞者，探討的性別意識、自我定位、自我認同等議題，為香港現代舞作了開創，具有時代意義，引發大眾共鳴。

伍宇烈版本的《男生》，開場一名身著鳳冠霞帔的舞者上台，瞬間脫掉外在的嫁衣，原來裡面是一位英姿煥發、身著西服的男性，以電影《黃飛鴻2：男兒當自強》的主題曲為配樂，在「做個好漢子，每天要自強……」的唱詞之下，跳一支融合基礎芭蕾與現代舞的獨舞，既生猛剛烈，又溫柔婉約，剛柔並濟，別具特色。

王榮祿的《男生．男再生》，上半場讓《男生》原班人馬重現，當年的大男孩已是逼近50歲的大叔，加上33歲的周書毅，舞作內容包括在四方型的平台上跳踢踏舞、展現肢體之美的芭蕾舞、舞者和吉他共舞，同時也在舞台上自彈自唱等。下半場則是由另一批1990年代後出生的舞者加入，為展現年輕活力，王榮祿也讓舞作融入踢足球、體力拼搏遊戲等。

《男生．男再生》將在12月3日至4日於新北市淡水雲門劇場演出。

(中時)