經紀公司證實 陽岱鋼肋骨骨折

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對於日前媒體傳言，陽岱鋼帶傷上場比賽，經紀公司今天首次正式回應，證實陽岱鋼有兩根肋骨骨折。

經紀公司代表張家銘指出，陽岱鋼是在8月16日的比賽中受傷，9月7日赴醫院詳細檢查，診斷結果是兩根肋骨骨折。

經紀公司取得陽岱鋼X光片，向高雄長庚醫院骨科系主任周文毅尋求專業意見。

周文毅回覆表示，「右胸第五六根肋骨骨折，第七根肋骨也疑似有線性骨折」。

周文毅表示，骨折後，前4到6週會有明顯的疼痛感，且影響日常生活，一般估計需要3到4個月後才能接近可完全復原上場比賽。

周文毅說，站在保護球員的立場，此種傷勢3個月內不宜出場比賽與激烈訓練，以利傷勢恢復。若持續上場比賽，可能會讓傷勢加劇，嚴重者可能合併發生血胸或氣胸，情況會非常嚴重。

陽岱鋼從8月16日受傷至今，照常比賽，今天在主場對歐力士猛牛，擔任先發第7棒中外野手，還敲出1支安打。

經紀公司今天證實傷勢，而火腿球團日前回應這個話題時，只表示曾經告知陽岱鋼可以不用上場。1050914

(中央社)