大陸豪宅試住員 月入十萬元

大陸豪宅試住員工作，試住兩天，寫一份鉅細靡遺報告，可領人民幣5000元獎金，加上薪水與銷售抽成，月收入達2萬元（新台幣10萬元）。

中國大陸山西視覺志、騰訊等媒體報導，今年24歲的高琴梅，身高173公分，年初轉戰房地產公司，成了一名樓盤（建案）試住員。

她說，試住員的工作，時間上自己說了算，想休息就休息，想工作就工作，雖然沒有傳說中的月薪10萬，但收入是按項目算，完成一次試住計畫，公司會根據完成情況給5000元以上的獎金。

高琴梅說，「再加上工資，以及銷售提成（抽成），月薪可以輕鬆破2萬塊。」

她說，自己的試住體驗報告是用日記形式記錄，以旁觀者目光和觸角深入社區生活的方方面面，會涉及到樣品屋、社區環境、物業服務、生活娛樂配套設施以及鄰里關係等。

高琴梅日前試住了一棟豪宅，僅家居裝飾就超過500萬元（新台幣2500萬元），客廳面積超過30坪。雖然只試住兩天，但「已體驗一把富豪的生活」。1050914

(中央社)