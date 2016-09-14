達賴來台 綠：政府審酌情勢 依法審查
時代力量立委林昶佐邀請達賴喇嘛至台灣訪問。民進黨立委高志鵬說，希望政府挺得住，讓達賴再次來台訪問。民進黨說，若相關人士提出申請，主管機關會審酌情勢，依法審查。
立委邀達賴來台議題，總統府發言人黃重諺說，這是假設性的問題，如果有比較具體的相關規劃，府方再做說明。
時代力量立委林昶佐與民主進步黨立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）日前在印度拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛，也邀請達賴來台，力促達賴蒞臨國會發表演說，達賴則樂意再訪台灣。
對於達賴來台議題，高志鵬今天表示，就中國的立場，一定不會希望台獨與藏獨合流，但政府也不應該事事都聽中國的意見。
高志鵬說，還是希望政府能挺得住，讓達賴能再次來台訪問，這是普世的價值，不論從宗教自由或是台灣表達主權獨立的立場來看，都沒有理由追隨馬英九的政策，而否決達賴的來訪。
民進黨發言人楊家俍則說，達賴喇嘛是一位受國際敬重的宗教領袖，民進黨也長期關注中國大陸的宗教自由和人權發展問題。對於境外人士申請來台從事相關交流活動，相信政府已有一套申請許可機制處理。若相關人士提出申請，主管機關會審酌情勢，依法審查。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。