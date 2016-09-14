達賴來台 綠：政府審酌情勢 依法審查

時代力量立委林昶佐邀請達賴喇嘛至台灣訪問。民進黨立委高志鵬說，希望政府挺得住，讓達賴再次來台訪問。民進黨說，若相關人士提出申請，主管機關會審酌情勢，依法審查。

立委邀達賴來台議題，總統府發言人黃重諺說，這是假設性的問題，如果有比較具體的相關規劃，府方再做說明。

時代力量立委林昶佐與民主進步黨立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）日前在印度拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛，也邀請達賴來台，力促達賴蒞臨國會發表演說，達賴則樂意再訪台灣。

對於達賴來台議題，高志鵬今天表示，就中國的立場，一定不會希望台獨與藏獨合流，但政府也不應該事事都聽中國的意見。

高志鵬說，還是希望政府能挺得住，讓達賴能再次來台訪問，這是普世的價值，不論從宗教自由或是台灣表達主權獨立的立場來看，都沒有理由追隨馬英九的政策，而否決達賴的來訪。

民進黨發言人楊家俍則說，達賴喇嘛是一位受國際敬重的宗教領袖，民進黨也長期關注中國大陸的宗教自由和人權發展問題。對於境外人士申請來台從事相關交流活動，相信政府已有一套申請許可機制處理。若相關人士提出申請，主管機關會審酌情勢，依法審查。1050914

(中央社)