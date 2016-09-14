搶修復興牌樓 北橫入夜恢復雙向通車

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莫蘭蒂颱風來襲，桃園市復興區台7線16.3公里的復興區形象商圈牌樓因瞬間強風而倒塌，造成台7線雙向無法通行，經警方與工程單位全力搶修，入夜前已經恢復雙向通車。

桃園市政府警察局今天表示，莫蘭蒂帶來強風，造成台7線16.3公里、復興區形象商圈牌樓在下午2時40分瞬間倒塌，嚴重影響入出北橫的台7線無法通行。

警方表示，經大溪分局三民派出所通報復興工務段及區公所派員搶修，三民派出所員警全力協助交通管制及疏導，牌樓倒塌路段已經在入夜前恢復雙向通行。

大溪分局也呼籲欲前往該地區民眾注意自身安全，颱風期間盡量避免到山區活動。1050914

(中央社)