不受颱風攪局 台中百貨週年慶預購明如期登場

為了激勵士氣，廣三SOGO櫃哥、櫃姊們巧扮成粉紅豬小妹，大秀熱舞與才藝。（圖／業者）

中友百貨昨日舉辦誓師大會，展現搶攻消費者荷包的堅決意志力！（圖／曾麗芳）

中友購物節是年度最大的促銷檔期，因此投入歷年來最高的1.8億元促銷預算。（圖／曾麗芳）

台中百貨週年慶VIP預購不受颱風攪局，如期於明（15）日中秋連假首日正式登場，提前為週年慶檔期點燃首波戰火！為了展現週年慶達標的決心，中友百貨與廣三SOGO百貨不約而同舉辦千人誓師大會，且分別端出獨享好禮拉攏家族卡友；台中大遠百也首度推出「首4日開門禮」，三大百貨業者爭相祭出贈品策略、搶攻萌商機。

其中，「中友購物節」將於9月22日起登場，不僅將推出全館滿千送百、最強品牌家族卡友獨享禮、品牌日加碼贈外，今日上午動員千名員工舉辦誓師大會，以無比的士氣、展現搶攻消費者荷包的堅決意志力！

今日上午雖然天候不佳，碰到莫蘭蒂颱風攪局，一早就開始飄雨，但是風雨生信心，絲毫不減中友百貨全體員工的士氣，近千名員工精神抖擻的展開購物節誓師大會。本次誓師主題以最具士氣的野球為主題，邀請了諸多棒球明星，例如王建名、陳金蜂、羊岱剛、玲木一郎及熱血的展圓主播，一直忙著拯救地球的漫威英雄也特別來到現場，連海濤法師都前來開釋助陣，更不乏美麗的電梯小姐大秀舞藝，令人驚豔，除了趣味橋段之外，最主要的就是各單位精神口號比拚，強烈表達購物節即將開打，準備好搶攻消費者荷包！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友購物節是年度最大的促銷檔期，今年適逢中秋4天連假活動，提前於15日起開放預購，也因此投入歷年來最高的1.8億元促銷預算。整檔40天營收目標將衝刺19.79億元。

其中，家族卡友禮今年與知名法國品牌AGATHA攜手合作，推出3波獨家卡友禮-好感浴巾、深情地墊、澎澎坐墊，合計將送出4.6萬份，預料將引發兌換及蒐集風潮；同時，中友今年寄出近30萬份DM、也是歷年來最多，讓主顧客提早做好購物規劃。

此外，廣三SOGO百貨21週年慶找來風靡全球、小孩界的超級偶像「粉紅豬小妹」助陣，取得粉紅豬小妹獨家授權，除整體形象包裝外，還將舉辦中部唯一粉紅豬小妹見面會、商品展售會；同時推出一系列獨家贈禮，分3波每週針對不同卡友推出1款來店禮，包括佩佩喬治托特包、佩佩豬絨毛包、佩佩豬保溫瓶，預計送出3.75萬份，預料將引爆蒐集搶兌熱潮。

中台灣百貨週年慶今年將由廣三SOGO百貨領軍，搶先於9月21日點燃戰火！看好中秋4天連假的買氣，廣三SOGO搶在9月16日起一連4天，針對化妝品全區及各樓層精選百家品牌，舉辦VIP預購會暖身！

(工商)