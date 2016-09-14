幼童失蹤？原來是記不得媽媽的手機號碼.....

三峽分局員警透過監視器畫面，半小時內尋獲失蹤男童。（陳俊雄翻攝）

三峽分局北大派出所13日晚上8時許接獲報案，在學成路某連鎖速食店內有孩童走失，因颱風將近，警員許世賢及許哲銘立刻前往報案地點了解案情。

男童母親表示，當日晚間她讓孩童在店內遊樂區玩耍，後因有要事要離開，與小朋友相約等一下再來接他，未料返回後小朋友卻不知去向。警方立即調閱店內及路口監視器，發現晚間7時許失蹤孩童與一女子共同離開；警方推測該女可能為孩童熟識的人，詢問孩童的安親班老師方得知這名女子為失蹤孩童的同學家長，並成功聯繫到這名女子。

這名女子表示，她是出於好意協助照顧男童並招待其用餐，原本要先連繫孩童之母親，但小朋友卻誤記母親手機號碼導致她無法與孩童母親先為聯繫，因而上演這齣颱風夜驚魂記，還好有驚無險。

北大派出所警方於短短半小時內，迅速調閱監視器，家長找到男童返家，男童母親也大讚受理案件的警員許世賢、許哲銘有耐心、有愛心。

(中時)