高鐵台南-左營站間 預計晚間9時恢復雙向通車

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菜網纏繞架空線造成高鐵台南、左營停駛。(高鐵提供)

（20：44更新：預計晚間21時恢復雙向通車）台灣高鐵今（14）日燕巢路段發生菜網纏繞架空線事件，晚間19時45分順利恢復單線運轉，台南站旅客已陸續安排搭乘列車南下左營。預計21時恢復雙向運轉，各車次按照時刻表發車，並調整為全車自由座。

高鐵也強調，事件發生後，高鐵緊急調派99台遊覽車，接駁旅客往返台南站-左營站間。同時將部分列車改為全車自由座。

(中時)