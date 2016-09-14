劉若英巡演被亂入 工作人員台上大吃涼粉野餐
劉若英出道21年，再一次突破自我，回歸歌唱初心，舉辦《我敢 Renext世界巡迴演唱會》，從9月19日從泉州起跑後，唱了28城，她回到同樣對她充滿回憶的的歐洲，和久違的華人歌迷敘舊，11月20日、28日分別在英國帕拉丁劇院（London Palladium）、法國CASINO de PARIS劇院開唱。
密集巡演行程，劉若英和工作人員培養出好感情，演唱會發生了不少趣事，像是西安場上演「亂入」橋段，當劉若英深情款款演繹《相看兩不厭》時，2名工作人員竟背著她，在台上吃起涼粉野餐，台下歌迷和合音老師們笑成一團，不知情的劉若英猛然回頭一看，忍不住笑場：「你們居然敢整我！請問你們看過這樣的演唱會嗎？我的演唱會即興也太即興了！」而每場安可時，劉若英習慣問台下歌迷現在幾點，歌迷總是回答：「8點。」她總會笑問歌迷：「八點？那要重頭開始唱嗎？」沒想到在蘇州場時，演唱會導演竟聯合所有工作人員及樂手，重新演奏開唱曲《為愛痴狂》，她哭笑不得，索性跟著音樂再重唱一次，也讓歌迷直呼賺到了！
有趣的是，先是工作人員一時興起，私下大玩Dress code，劉若英看著大夥玩得起勁，便玩興大起，當起主考官每周出「考題」，先是簡單的紅衣趴，接著是彩虹趴，更有人用心裝扮，穿著香蕉裝，讓她大呼：「我以為大家只是不要黑白就好，結果，他們真的好用心，真的好愛他們！」也讓工作人員期待歐洲場會出什麼考題。
(時報周刊)
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