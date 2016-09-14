達賴來台表態 民進黨也有髮夾彎？

時代力量立委林昶佐日前邀請達賴來台，8年前民進黨力挺達賴來台訪問，時任黨主席的蔡英文更稱「達賴是台灣的朋友，有朋自遠方來不亦樂乎」，這次卻府院黨三緘其口，不願表態。由於這次一致對達賴事件「不回應」，引發外界質疑新政府上台前與上台後，對達賴事件也要出現「髮夾彎」。

達賴喇嘛來訪，民進黨態度大轉變，總統府發言人黃重諺表示，達賴來與不來是假設性問題，一旦有具體規劃會再做說明。被問到中常委立委高志鵬表示，民進黨要挺住。黃重諺說，這部分當然沒問題，只是到剛剛為止，府的立場都是，有具體訊息再說明。

今天下午，民進黨發言人楊家俍被記者追問達賴問題時，表示不回應；不過晚間發出新聞稿，也只針對程序做出說明，也沒有針對態度回應，新聞稿指出，達賴喇嘛是一位受國際敬重的宗教領袖，民進黨亦長期關注中國大陸的宗教自由和人權發展問題。對於境外人士申請來台從事相關交流活動，相信政府已有一套申請許可機制處理。若相關人士提出申請，主管機關會審酌情勢，依法審查。

由於民進黨中央發言人對於媒體詢問不願發表看法，身兼民進黨中常委的立委高志鵬在中常會後表示，希望政府能挺得住，讓達賴再次訪台。

2008年12月前總統馬英九曾以時機不對，拒絕達賴來台訪問，當時民進黨主席的蔡英文認為，達賴是受世界敬重的領袖，台灣隨時歡迎他來訪，沒有時間適宜不適宜的問題，她也將慎重準備，正式出面邀請達賴3度來台灣弘法。並認為，達賴是台灣的朋友，有朋自遠方來不亦樂乎，民進黨須明確表態，歡迎並支持達賴來訪，黨內將立即開會討論並提出細部計畫，針對圖博的民主人權，民進黨絕不退縮，也絕不會沉默。

(中時)