林嘉欣當媽戰戰兢兢 就怕傷了女兒心

林嘉欣對教養小孩很有想法，注重孩子的休閒嗜好。（樺舍公關提供）

林嘉欣14日為「預見Coming into Fashion，VOGUE跨世紀時尚攝影展」開幕來台。與去年來台時相比，她看來更瘦，自認現在正職是「媽媽」，演戲是度假。她笑說帶小孩很累，隨時要客觀冷靜，「一不小心說錯話就會傷了小孩的心。」

女兒Kayla和Sofie知道她是演員，但尚未看過她的作品。她說家裡很「低科技」，很少看電視，沒有平板電腦也不滑手機。她有空就與女兒一起畫畫，或帶她們看展，直言：「不太希望她們進演藝圈。」

(中時)