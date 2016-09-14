中秋烤肉這樣做 美味均衡無負擔
中秋節團圓烤肉夯，不想吃進過多油脂和熱量有撇步。營養師建議，從食材挑選、烤肉方式、醬料製作到飲料搭配等環節著手，都能讓「烤肉趴」吃得美味又少負擔。
苗栗市大千綜合醫院營養師周寧指出，烤肉儼然已成秋節假期最應景的活動，卻往往不知不覺吃進過多油脂及熱量，想要享受烤肉樂趣又不失健康，從第一步挑選食材就要注意，應掌握「均衡、新鮮、低脂」原則。
營養師建議，肉類可選擇去皮雞腿、雞胸肉、豬里肌肉片或是蝦子、花枝、文蛤、香魚等海鮮，低脂的豆製品像是板豆腐、五香豆干、百頁豆腐等都是不錯的選擇；另外建議加入玉米、地瓜等五穀根莖類食材，還有不可或缺的蔬菜，例如杏鮑菇、香菇、甜椒、金針菇、絲瓜、筊白筍等，不僅有助讓營養均衡，且豐富的纖維質還可增加飽足感。
由於高溫燒烤易產生致癌物質，民眾可事前先醃肉，或預先以蒸、燙或微波等方式烹煮，縮短燒烤時間，若烤肉過程中產生焦黑部分，記得先去除再食用，以免吃進毒素。
許多人常搞不清楚鋁箔紙到底該用哪一面才正確，周寧說，由於亮面部分反射性佳、傳熱速度快，建議民眾以亮面接觸包覆食物、霧面朝外。
烤肉少不了搭配醬料及飲品，營養師指出，市售飲料添加許多精緻糖，攝取過多會增加肥胖、心血管疾病風險，建議民眾自製以烏梅、山楂、洛神花及甘草為材料的飲料，不僅生津解渴還能去油解膩。
至於醬料部分，烤肉醬易有含鈉量過高疑慮，不妨加水稀釋，或以辣椒、蒜頭、蔥、薑、檸檬等天然辛香料及水果、優格來製作烤肉醬，顧健康也享美味。
營養師提醒，中秋佳節除了烤肉，還有月餅、柚子等美食，最好利用分食方式來避免吃太多，同時別忘了適度運動，消耗熱量，才能月圓人不「圓」。1050914
(中央社)
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