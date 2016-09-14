斥資2500萬 Vogue打造跨世紀攝影展
「預見Coming into Fashion，VOGUE跨世紀時尚攝影展」，集結全球90位攝影巨擘、160幅珍貴典藏，斥資新台幣2500萬元，展品保險價值千萬，打造台灣近20年來最大時尚攝影展。
為慶祝在台創立20週年，VOGUE TAIWAN特別籌劃「預見Coming into Fashion，VOGUE跨世紀時尚攝影展」，9月15日至11月27日將在華山1914文化創意園區中4B館展出。
金馬影后林嘉欣今天也出席「預見Coming into Fashion，VOGUE跨世紀時尚攝影展」開幕記者會，分享與VOGUE攜手成長的精采回憶。她開心祝賀VOGUE TAIWAN 20歲生日快樂，並與昔日登上VOGUE封面的影像作品合照。
展場1樓規劃為「康泰納仕百年攝影展」，主視覺牆後方的展區展出160幅博物館原稿珍藏，共展示全球90位攝影大師的傑作。
另外還有最火紅的攝影師泰斯提諾（Mario Testino）親自授權代表原作、超現實主義大師布魯曼菲爾德（Erwin Blumenfeld）攝於1945年的經典名作「The Red Cross」原稿，以時尚結合攝影，透過攝影師的眼光，詮釋每個世代的風格人物，成就一幅幅刻劃時代精神的藝術之作。
走上2樓，「VOGUE TAIWAN精采20時尚影像回顧」帶領觀眾回味自1996年創立以來的傑出成果，現場展出VOGUE TAIWAN 20年來近240個雜誌封面影像，包括梁朝偉與王菲、梅豔芳、舒淇、林志玲、小S等名人影像，回顧巨星們與VOGUE共同成長的珍貴歷程。1050914
(中央社)
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