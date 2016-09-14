改買陸俄武器 菲國防部：有實務困難
菲律賓總統杜特蒂考慮改向中國大陸以及俄國購買武器，對此，菲國軍方認為有實務上的困難，考量之一是，這兩國的武器可能不相容於菲國現有防衛平台。
杜特蒂13日指示國防部召集技術人員出訪大陸及俄國，看看有什麼適合的武器可以購買。
菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天回應媒體詢問時表示，國防部與軍方過去就曾考慮過購買大陸、俄國以及其他國家的武器，未來也會持續列入考慮。
安多隆說，以上一任的艾奎諾政府為例，曾考慮向大陸及俄國採購直升機、裝甲車、通訊儀器、以及救災設備，但因諸多考量，導致採購計劃未能實現。
他舉例，陸系與俄系武器與菲國現有平台、人員技術的相互操作性，以及成本、零件取得等，都是重要考量因素。
菲國軍方使用的多是美規武器，近年來執行軍事現代化計畫，除美國之外，也向南韓、西班牙、以色列、波蘭、義大利與加拿大等國購買武器。
杜特蒂最近連番怒嗆美國總統歐巴馬，後來又向駐紮菲國南部的美國特種部隊下逐客令，並宣布考慮向美國的假想敵大陸及俄國購買武器，許多觀察家對菲美軍事關係前景感到不樂觀。
安多隆說，政府所有軍購計畫都有一定程序，安全環境不斷改變，國防計畫也需持續更新，因此「一切都還沒有定論」。
此外，他也澄清，菲律賓國防部高層官員目前並無出訪大陸或俄國的安排。1050914
(中央社)
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