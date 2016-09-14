天生劣勢不自棄 桌壇維納斯拚奧運獎牌

「桌壇維納斯」帕提卡天生無右前臂，必須加倍努力才能克服生理劣勢，在奧運賽場與一般選手一較高下。她說，奧運奪牌是她的夢想，每天都全力投入訓練，是成功的不二法則。

被譽為「桌壇維納斯」的波蘭桌球女將帕提卡（Natalia Partyka）是史上首位同時參加奧運及帕運的桌球選手，這次里約帕運的金牌戰，她以3比0的局數擊敗中國大陸女將，拿下桌球女子單打第10級的金牌。

帕提卡接受中央社記者專訪時表示，從2008年起，她已經連續3屆同時是波蘭在奧運、帕運的國手，對她來說，兩項賽事幾無差異，選手們也同樣為了爭取獎牌而拚盡全力。

即便如此，帕提卡在努力練球之餘，仍得面對身理差異帶來的影響。她指出，對桌球運動來說，身體的平衡是很重要的，這對一般人來說並不困難，但她天生沒有右前臂，讓她因此必須在比賽中，花比別人更多的精力來保持平衡，但現在她已經找到有效的方法，盼能盡力來克服這項劣勢。

對於桌球這項運動，帕提卡說，她幾乎一生都在打桌球，因為那是她唯一在行的事，有時候她會練得很勤，但不可否認，確實也有想放棄的時候，「我喜歡打桌球、我喜歡和人競爭，我喜歡那種有壓力的感覺，雖然有時候表現得很掙扎，但能持續突破自我的感覺很好」，帕提卡說。

即使長久以來成為媒體關注的焦點，帕提卡卻認為她離開賽場後就與一般人無異，她說，她幾乎整天都在打桌球，除此之外，她就和跟一般人一樣，會利用空閒時間看一些球賽、電視影集等，日常生活中的她並沒有太特別之處。

談到對桌球的態度，帕提卡說，「我每天就是試著做好自己的工作，每天都百分之百的投入桌球運動，因為我知道那是成為頂尖球員唯一的方法」。1050914

(中央社)