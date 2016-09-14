「2016寬庭臻品鑑賞會」台中新光三越展出

寬庭旗下副牌「K'space」受邀進駐台中新光三越展店，鎖定時尚都會族群。（圖／曾麗芳）

「K'space」家飾充滿強烈的色彩感和設計感，每款商品都有自己獨一無二的故事和內涵。（圖／曾麗芳）

全台首場「2016寬庭臻品鑑賞會」，即日起至9月19日於在台中新光三越7樓寬庭典藏專櫃展出。（圖／曾麗芳）

台灣傢飾領導品牌「寬庭」，看好國家歌劇院啟用，台中藝文水平整體提升，將全台首場「2016寬庭臻品鑑賞會」，選在台中新光三越展開全台巡迴展；同時，隨著台中新光三越整體改造為潮牌據點的計畫，寬庭旗下個性化的潮流家飾品副牌「Kspace」受邀進駐，9月15日起於7樓家飾寢具樓面正式登場。

寬庭行銷企劃處協理廖怡雯指出，Kspace的主力客群，9成以上落在經濟獨立、喜歡享受、有個人獨特的風格品味、重視質感、追求變化的時尚都會族群。Kspace瞄準台中喜愛創意小物、重視細節、欣賞藝術，但預算較為有限的年輕族群，正好符合新光三越打造「停留經濟」效益據點的目標。

Kspace強調中性簡約、充滿個性與設計感的風格，並跳脫簡約風的單一與呆板；以織品來說，雖然沒有複雜的織工、蕾絲、緹花等設計，Kspace的寢具線條雖然簡約卻仍重視細部繡線、豐富的色彩表現和堅持運用高品質的質材，在細節處自然散發年輕貴族般的內斂高雅；家飾部份則充滿強烈的色彩感和設計感，每款商品都有自己獨一無二的故事和內涵。

Kspace在分眾化消費與注重個人特色的時代，更加符合為大型商場聚客的新型態效益。即日起至9月25日，Kspace推出限量特定商品買1送1活動。

值得一提的是，全台首場「2016寬庭臻品鑑賞會」即日起至9月19日於台中新光三越7樓寬庭典藏櫃登場，展示受到名模辛蒂克勞馥、設計師Ralph Lauren珍藏的美國藝術家Longstreet藏寓攝影版畫藝術作品；義大利維斯康堤家族新銳時尚攝影師Guido Taroni「維斯康堤夫人衣著映像」超過百年的高級訂製禮服攝影展；及法國當代建築師暨漆器名家培黎思的現代漆器精品。

廖怡雯強調，家的溫度來自於人性的展現，國人裝潢新居時往往太過倚賴設計師，卻失去「欣賞玩味」的樂趣，也看不見屋主累積的生活軌跡。因此，2016年「寬庭臻品鑑賞會」更期待透過介紹多元性國際級的藝術、工藝作品，豐富民眾的居家風格。

(工商)