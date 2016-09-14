台灣攻佔美國影集 《金錢戰爭》盛讚噶瑪蘭威士忌

《金錢戰爭》很有台灣味，大讚噶瑪蘭威士忌。（FOX提供）

台灣元素近兩年成為許多美國影集採用的熱門話題，除了以台灣移民家庭為背景的《菜鳥新移民》八月初剛來台灣出外景之外，先前的《神盾局特工》亦在好萊塢搭了一個似是而非的台灣場景，讓演員「出差」到台灣出任務。今年另一大驚喜，則是由兩大金球獎影帝，《巴尼正傳》的保羅吉馬蒂(Paul Giamatti)和《反恐危機》的達米安路易斯(Damian Lewis)同台飆戲的《金錢戰爭》(Billions)，不但提到了台灣涼麵，甚至還神來一筆大讚台灣噶瑪蘭威士忌，意外讓噶瑪蘭威士忌多了金球影帝的加持。

《金錢戰爭》是美國Showtime頻道製作的戲劇，描述紐約兩個勢力龐大的對手之間的對抗，檢察官查克羅茲是政壇的明日之星，華爾街大亨巴比亞克塞羅(暱稱戰斧)則是白手起家的亞斧集團總裁，查克懷疑巴比長期透過非法的內線交易獲取暴利，兩人的妻子也分別捲入這場糾葛之中。一邊是有許多黑暗祕密的法界大老，一邊是長袖善舞的商人，兩人在一場巨額豪宅收購案之後正式宣戰，兩大影帝有許多精彩交鋒的劇情，目前在美國已播畢第一季，台灣則是在每週四晚上10:00於FOX播出。

《金錢戰爭》第二集中，檢察官之間曾在對話中提到「擔擔麵來自四川，芝麻涼麵則是來自台灣」，而在第六集中，查克羅茲為了向妻子道歉，在她進家門時倒了一杯威士忌求和，瓶身標籤赫然就是噶瑪蘭威士忌，兩人大讚牛奶巧克力威士忌很好喝後，還補了一句「台灣人現在比蘇格蘭人還會釀酒」，鏡頭也很明顯地帶到噶瑪蘭威士忌瓶身，使台灣之光盛名遠播。該集將會於15日(週四)晚上在FOX播出。

據了解，對於生產噶瑪蘭威士忌的金車公司事前並不知情，亦是《金錢戰爭》在美國播出後，才赫然發現有這個驚喜。由於噶瑪蘭威士忌連續兩年獲得世界威士忌競賽(World Whiskies Awards, WWA)，創造全球銷售熱潮，引發國際關注與話題，在沒有廣告置入的情況下，美國影集竟主動宣傳，讓許多台灣觀眾都覺得與有榮焉。

金車噶瑪蘭酒廠為台灣第一座威士忌酒廠，自2005年創立以來一直以完美均衡的品質與創新思維的品牌精神聞名於世，成立十年以來深受全球專業品飲人士青睞，屢次在國際威士忌競賽大放異彩，目前累計總金牌數已達到210面，未來將持續為台灣威士忌揚名國際努力，邁向百年酒廠之路。

歡迎觀眾每週四晚上10:00打開一瓶牛奶巧克力口味的噶瑪蘭威士忌，與家人好友一同收看FOX《金錢戰爭》。

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(中時)