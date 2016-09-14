中國交通銀行：企業信貸受投資意願不足

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財華智庫網14日報導，中國交通銀行報告分析，8月份大陸新增貸款大幅反彈，企業信貸表現相對較弱。8月新增人民幣貸款9,487億元，高於市場7,100億左右的平均預期，在7月單月新增創下近年新低的情況下，8月份大幅反彈。

8月份信貸投向結構性特徵也較為突出，受房市影響，民眾信貸，尤其是民眾中長期信貸，仍是當月新增信貸的主要標的。企業信貸則繼今年4月份後，再次出現短期和中長期信貸，當月雙雙負成長。

然而從7、8兩月的地方政府債券發行情況來看，7月約4,000億人民幣，8月為8,394億人民幣，其中，置換發行的規模，可能接近9,000億人民幣。

平均來看，債務置換對於7、8兩月形成的負面影響，可能達4,000億以上。因而，當前企業信貸需求並非資料雙雙負成長所表現出的那樣微弱。

票據融資顯著增加，則與今年4月金融資料有類似之處。4月企業信貸短期和中長期雙雙負成長，而票據融資去顯著正成長，主要原因可能在於部分金融機構，在企業信貸需求相對較弱的時期，運用票據融資佔用信貸額度和規模。

(工商)