油氣噴發大爆炸 馬克華柏格新片冒險鑽油井
改編自2010年墨西哥灣漏油事件的最新災難鉅作《怒火地平線》（Deepwater Horizon），今早於多倫多影展首映開出好評。男主角馬克華柏格受訪時則表示：「我讀劇本的當下相當震撼，因為我們從來不知道，每天食衣住行所需的資源，都來自鑽油平台上犧牲家庭時間、冒著高風險努力工作的員工們。」
《怒火地平線》以馬克華柏格飾演的平台技師長麥克，離開妻小前往「深水地平線」工作揭開序幕，其中美國甜心凱特哈德森飾演男主角愛妻，將面對丈夫生死未定卻無能為力的脆弱表現得相當動人。她將自己的表現歸功於與她對戲的馬克：「人們常問我要如何兼顧事業和家庭，看馬克就知道了，他總是把家庭擺第一，只要一下戲就打電話給孩子，能和這麼愛家的人一起演夫妻再好不過了！」
電影描述2010年鑽油平台「深水地平線」（Deepwater Horizon）在美國路易斯安那州墨西哥灣鑽探深海油井，可是在4月20日，油氣從鑽探井深處噴發，造成爆炸，引發熊熊大火，威力驚人，平台變成一團烈焰火球，即將沉入海面，平台上的126名員工性命危在旦夕，平台技師麥克威廉斯（馬克華柏格 飾）與幾名員工逃過一劫，但他們得在千鈞一髮的生死關頭救出其他同僚，設法讓傷害降到最低。眼前是茫茫火海和滾滾濃煙，周圍是一望無際的海洋，他們只能搏命奮戰，拚死求生。電影10月6日在台上映。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。