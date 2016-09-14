油氣噴發大爆炸 馬克華柏格新片冒險鑽油井

馬克華柏格離開妻小，前往海灣鑽探深海油井。（CatchPlay提供）

改編自2010年墨西哥灣漏油事件的最新災難鉅作《怒火地平線》（Deepwater Horizon），今早於多倫多影展首映開出好評。男主角馬克華柏格受訪時則表示：「我讀劇本的當下相當震撼，因為我們從來不知道，每天食衣住行所需的資源，都來自鑽油平台上犧牲家庭時間、冒著高風險努力工作的員工們。」

《怒火地平線》以馬克華柏格飾演的平台技師長麥克，離開妻小前往「深水地平線」工作揭開序幕，其中美國甜心凱特哈德森飾演男主角愛妻，將面對丈夫生死未定卻無能為力的脆弱表現得相當動人。她將自己的表現歸功於與她對戲的馬克：「人們常問我要如何兼顧事業和家庭，看馬克就知道了，他總是把家庭擺第一，只要一下戲就打電話給孩子，能和這麼愛家的人一起演夫妻再好不過了！」

電影描述2010年鑽油平台「深水地平線」（Deepwater Horizon）在美國路易斯安那州墨西哥灣鑽探深海油井，可是在4月20日，油氣從鑽探井深處噴發，造成爆炸，引發熊熊大火，威力驚人，平台變成一團烈焰火球，即將沉入海面，平台上的126名員工性命危在旦夕，平台技師麥克威廉斯（馬克華柏格 飾）與幾名員工逃過一劫，但他們得在千鈞一髮的生死關頭救出其他同僚，設法讓傷害降到最低。眼前是茫茫火海和滾滾濃煙，周圍是一望無際的海洋，他們只能搏命奮戰，拚死求生。電影10月6日在台上映。

(中時)