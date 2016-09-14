梅爾吉勃遜承認大退步 執導《鋼鐵英雄》再出發
梅爾吉勃遜執導的電影《鋼鐵英雄》今年五月在坎城放映了15分鐘片段，立刻引起國際影評熱烈討論。接著6月在澳洲舉行的秘密試片，讓當地媒體驚為天人。9月的威尼斯影展首映後，現場更響起十分鐘的熱烈掌聲，盛讚該片導演梅爾吉勃遜和男主角安德魯加菲爾德絕對有資格角逐明年奧斯卡。
電影根據真人真事改編，劇情敘述農村男孩戴斯蒙杜斯為了自己的信仰堅持不碰槍，此種作為讓他在軍隊裡飽受譏笑和侮辱，但也因為他的堅持，讓他在二次世界大戰的沖繩島戰役，拯救了75位同袍性名而成為美國歷史上著名的戰爭英雄。
戰爭電影一向是奧斯卡最愛的題裁電影，梅爾吉勃遜執導的蘇格蘭獨立戰爭片《梅爾吉勃遜之英雄本色》便曾拿下奧斯卡最佳影片和最佳導演獎，史蒂芬史匹柏導演的《搶救雷恩大兵》也拿下當年奧斯卡最佳導演獎及當年金球獎最佳影片，2010年的《危機倒數》奪下奧斯卡最佳影片及最佳導演，以及去年的《美國狙擊手》也入圍了奧斯卡最佳影片等6項大獎。
梅爾吉勃遜歷經了酒駕、言行風波後，以「我活下來了」形容自己，他在威尼斯記者會上坦承自己隨著年紀愈大，確實有些行為是「大退步」，但他表示他熱愛幕後導演甚於幕前演出，他說：「也許我是個自大狂，但我就是喜歡說故事，用我自己的方式說出我最愛的故事！」電影11月25日在台上映。
(中時)
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