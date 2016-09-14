總統府：政府會全力做所有台商的後盾
媒體報導，台企聯總會長王屏生說，九二共識這麼簡單的話，為什麼不能說？台灣社會真的有病。總統府指出，政府會全力做所有台商的後盾，至於對個別人士的意見，沒有其他評論。
海基會今天舉行大陸台商秋節座談聯誼活動，媒體報導，台企聯總會長王屏生一早開砲，指兩岸交流中斷就是卡在九二共識，九二共識是一個簡單的事情，一個中國的概念也非常清楚，為什麼不能講？他直指「台灣社會真的是有病」。
總統府發言人黃重諺晚間受訪指出，每一位台商的意見想法，府方都非常重視。
黃重諺說，過去這一段期間以來，總統對於她的兩岸政策、總體經濟發展策略，都有很明確的規劃，事實上，現在的行政團隊也為了要讓台灣有更好的經濟發展，正在就各項經濟政策的推動，包括相關計畫推動背後的預算籌編，都已經陸續在進行，也正在研擬總體的對外經貿戰略。
他說，政府會全力做所有台商的後盾，至於對個別人士的意見，沒有其他評論。1050914
(中央社)
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