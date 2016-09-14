中秋烤肉不要癌 毒物專家教抗癌7招

明天是中秋假期第一天，想吃烤肉又怕吃下致癌物？毒物專家顏宗海提出抗癌7招，教你從食材搭配、醬料、器具及飲品等方面下手，跟致癌物說掰掰。

長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海表示，肉類等蛋白質經100度以上高溫燒烤，不只肉本身會產生「異環胺」（HA），烤魚或烤肉的油脂滴到木炭上也會產生「多環芳香烴碳氫化合物」（PAH），烤天婦羅等澱粉類則會有「丙烯醯胺」（AL），3物質在動物實驗中都證實會增加致癌風險，烤的時間愈長，生成的量愈多。

●肉類先醃再烤降低致癌物

顏宗海說，肉類燒烤前先以大蒜、洋蔥及橄欖油醃泡隔夜，可降低90%部分異環胺形成；以紅酒浸泡6小時以上，可下降40%；以啤酒浸泡6小時以上，則可下降88%，燒烤時盡量不要再刷更多醬料，避免吃下太多鈉。

●烤網挑選有眉角

顏宗海建議，少買鍍鋁或鍍鋅的烤網，雖然價格上較便宜，但擔心重金屬不純，恐將有毒金屬吃下肚，建議挑選「304不鏽鋼」，價格較高但既健康又可重複使用。

●食材先去油更健康

挑選食材時，盡量選擇瘦肉或將雞肉剝皮後再烤，以避免燒烤時，脂溶性戴奧辛、多氯聯苯等毒素及不好的油脂滲入食用肉中，增加毒素的攝取，同時也可減少吸入致癌的「多環芳香烴碳氫化合物」煙霧。

●別急著在炭火發光時就開烤

顏宗海說，炭火剛點燃冒出火光、不冒煙時，致癌物質較多，別急著開始烤，應等到木炭燒得紅通通且開始冒煙時再開始烤，可避免肉片受到致癌物污染。

●切片、包鋁箔紙食材不易焦

顏宗海指出，大塊雞腿肉、香腸這種太厚的食材，經常烤到外頭都焦黑了，裡面還是生的，建議可切小塊或先用水煮過再烤；另像是金針菇、魚類等則可用鋁箔紙包起來，食物受熱更平均、不易燒焦，但切記別碰酸性食物，如檸檬汁、醋等，避免錫、鋁等金屬溶出。

●搭配蔬果綠茶解毒又抗癌

顏宗海指出，吃烤肉時，同時煮一大鍋青菜、玉米、蘿蔔、山藥或生菜沙拉等，並且準備柚子等多種水果，泡一大壺綠茶，不只吃到更多纖維質，富含的維生素C還有助抗癌、抗氧化及解毒。

●食材地雷組合，這些食材不可一起吃

顏宗海說，含「亞硝酸鹽」的食物不可和含「胺類」食物一起吃，否則恐產生「亞硝胺」，是世界衛生組織公告的2級致癌物。

含「亞硝酸鹽」常見食物包括香腸、臘肉、培根等加工肉類以及紅蘿蔔及波菜等，含「胺類」食物主要為海鮮食材，像是鯖魚、鯷魚、章魚、蚵乾、蝦米乾、干貝等，少數水果如蕃茄、香蕉以及硬起司也有胺類成分；另外，乳酸飲料與香腸或火腿、熱狗合吃，則會增加亞硝酸鹽在腸胃道的濃度，增加亞硝胺生成，烤肉時也應少喝。1050914

(中央社)