英國脫歐遲未動作 法國催年底展開談判

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英國自6月決定脫離歐洲聯盟後，至今尚未正式(啟)動談判程序。法國總統歐蘭德今天表示，希望今年底或明年初能展開談判，儘快終結目前的「不確定狀態」。

歐蘭德（Francois Hollande）上午召開部長會議，政府發言人勒佛勒（Stephane Le Foll）會後轉述歐蘭德的話表示，法國希望因英國脫歐而起的「不確定狀態」能很快結束，並希望今年底或明年初能針對里斯本條約（Treaty of Lisbon）第50條展開談判。

根據里斯本條約第50條，要脫離歐盟的國家，必須正式通知歐洲理事會（European Council），然後展開協商程序並達成協議，協議生效後或提出正式通知的2年內，歐盟所有條約將不再適用於脫歐國家。

但英國於6月透過公民投票決定脫歐後，至今尚未提出正式通知，也就遲遲無法(啟)動談判程序，法國政府認為脫歐後續的不確定因素若持續太久，對政治、經濟、投資環境都有傷，已數度催促。1050914

(中央社)