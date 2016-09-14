中越聯合公報 強調維護南海和平穩定
越南總理阮春福正在中國大陸訪問，昨天與中共總書記習近平會面，新華社今天刊出「中越聯合公報」，表示會落實「南海各方行為宣言」，管控好海上分歧，維護南海和平穩定。
這份中越聯合公報的內容，大多強調繼續並加強雙方既有的合作。
由於這是阮春福4月當上總理後首次出訪中國，又值南海仲裁結果出爐2個月後，中越兩國對南海議題的態度備受外界矚目。
南海各方行為宣言由中國大陸和東協10國2002年在柬埔寨共同簽署，並不能解決相關國家對南海的主權爭議，最終目標是制定「南海行為準則」。
這份公報表示，兩國「就海上問題坦誠深入交換意見」，同意繼續恪守「關於指導解決中越海上問題基本原則協議」，尋求雙方均能接受的基本和長久解決辦法。不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動。
公報內容也提到，會透過靈活方式保持高層密切接觸，就雙邊關係的重大問題和國際地區形勢及時交換意見。
法國國際廣播電台報導，阮春福13日和習近平的會面，強調合作交往，似乎表明越南黨政換屆之後，越中關係有所改善。
分析指出，越南前任總理阮晉勇在南海問題上展現了對中國強硬的一面，中越之間也為此出現了激烈衝突。越共十二大後，阮春福上台，越南似乎正逐漸調整與中國的關係。
公報表示，阮春福10日到15日訪陸期間，雙方簽署了有關經貿合作和教育交流的多個協議。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。