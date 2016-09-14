中越聯合公報 強調維護南海和平穩定

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越南總理阮春福正在中國大陸訪問，昨天與中共總書記習近平會面，新華社今天刊出「中越聯合公報」，表示會落實「南海各方行為宣言」，管控好海上分歧，維護南海和平穩定。

這份中越聯合公報的內容，大多強調繼續並加強雙方既有的合作。

由於這是阮春福4月當上總理後首次出訪中國，又值南海仲裁結果出爐2個月後，中越兩國對南海議題的態度備受外界矚目。

南海各方行為宣言由中國大陸和東協10國2002年在柬埔寨共同簽署，並不能解決相關國家對南海的主權爭議，最終目標是制定「南海行為準則」。

這份公報表示，兩國「就海上問題坦誠深入交換意見」，同意繼續恪守「關於指導解決中越海上問題基本原則協議」，尋求雙方均能接受的基本和長久解決辦法。不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動。

公報內容也提到，會透過靈活方式保持高層密切接觸，就雙邊關係的重大問題和國際地區形勢及時交換意見。

法國國際廣播電台報導，阮春福13日和習近平的會面，強調合作交往，似乎表明越南黨政換屆之後，越中關係有所改善。

分析指出，越南前任總理阮晉勇在南海問題上展現了對中國強硬的一面，中越之間也為此出現了激烈衝突。越共十二大後，阮春福上台，越南似乎正逐漸調整與中國的關係。

公報表示，阮春福10日到15日訪陸期間，雙方簽署了有關經貿合作和教育交流的多個協議。1050914

(中央社)