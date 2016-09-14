陸民俗專家：古代中秋是屬於女性的節日
明天是中秋節，中國大陸新華社引述民俗專家說，在中國傳統社會，中秋曾有著鮮明的女性特質。已婚女性在中秋祈求子嗣、也有地區的女性會在中秋祈求月老撮合婚姻。
北京大學中文系教授、民俗專家王娟表示，在中國人的觀念中，繁衍後代被視為延續生命的重要方式，女性往往會通過「拜月」祈求早日婚配、生育。
王娟表示，在中國許多地區，女性會在中秋之夜面對圓月焚香燃燭，祈求月老撮合婚姻；而在另一些地區則有「照月」習俗，即在中秋之夜讓久婚不孕的女子走出家門沐浴月光，以期早生子嗣。
甚至有人會讓孩子在中秋之夜「偷」來瓜果並描上嬰兒圖樣，送給婚後多年不育的夫妻。
王娟說，「民間有『男不拜月，女不祭灶』的說法，可見傳統中秋祭祀習俗中，女性佔主導地位」。
王娟表示，在傳統社會，中秋團圓主要指夫妻團圓，這一天在外的已婚女子必須回到夫家與丈夫團聚，即使是在娘家省親的也不例外，民間甚至有「寧留女一秋，不許過中秋」的說法。1050914
(中央社)
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