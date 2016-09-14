達賴喇嘛訪法 未見總統或外長

西藏精神領袖達賴喇嘛這週訪問法國，但未安排與總統歐蘭德（FrancoisHollande）或外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault）會面，也沒有其他官方拜會行程。

達賴喇嘛於2008年訪法時，與時任總統的沙柯吉（Nicolas Sarkozy）見面，中國大陸曾表達不滿。後來達賴喇嘛於2011年卸下政治權力，只做精神領袖，但中國大陸仍視他為造反者。

世界報（Le Monde）報導，達賴喇嘛於12日到18日訪問法國，預定在巴黎和史特拉斯堡（Strasbourg）進行關於跨宗教對話的座談。

達賴喇嘛接受世界報訪問時說，無論去哪裡，他都不希望讓政治領袖不自在，他的訪問目的並不是與政治領袖見面，而是與大眾、人民見面，「我沒什麼話要和官方人物說，我比較想談幸福」。

但他提到中國大陸時表示，「一個擁有超過10億人口的國家，被貪腐和貧富差距侵蝕，沒有法治，這很悲哀」。

面對北京，他說，「我們並不尋求獨立，而是要求中國憲法中載明的所有權利。」

根據費加洛報（Le Figaro），達賴喇嘛將與國會議員馬梅爾（Noel Mamere）和吉爾（Jean-Patrick Gille）會面，並參訪參議院，但沒有任何官方拜會，且原訂在巴黎政治學院（Sciences PO）舉辦的一場座談也突然取消。

馬梅爾在法國新聞電視台（Francetv info）節目中表示，達賴喇嘛是非暴力的代表人物，他不主張獨立，只是要求自治；「德國總理梅克爾（Angela Merkel）和美國總統歐巴馬（Barack Obama）都接見了達賴喇嘛，法國做為人權國家卻屈服於中國大陸強權之下，很可悲」。1050914

(中央社)