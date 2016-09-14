杜詩梅演新住民 被喊媽好彆扭

我要評比

演員杜詩梅演出校園劇「我的老師叫小賀」，與台菲混血演員鄭楠鐘扮演母子，杜詩梅詮釋新住民媽媽，坦言口音是新挑戰，也不習慣被喊媽，感覺好彆扭。

杜詩梅2000年演出校園劇「麻辣鮮師」嶄露頭角，被稱為校園劇始祖之一，螢幕形象開朗又活潑。近來參與民視「我的老師叫小賀」演出，挑戰新住民角色，飾演學生「麥克強」的媽媽。

回歸演校園劇，杜詩梅笑說，這次演出有種「景色依舊，人事全非」的感覺，拍攝過程總會不停回想起當年拍攝「麻辣鮮師」，尤其看到新一代學生們演出，讓她有點淡淡哀愁。

杜詩梅表示，光口音就是新挑戰，為能好好詮釋新住民媽媽角色，現場還向鄭楠鐘討教，了解鄭楠鐘媽媽平常是如何說話，練習過程也讓自己笑到不行。

鄭楠鐘身高185公分，和杜詩梅相差近30公分，杜詩梅笑說，最不適應就是拍戲時被這麼大個男生叫「媽」，感覺很彆扭，自認個性還很孩子氣，要演出叛逆期青少年的母親角色有些痛苦，每次被喊「媽」時，心中都會愣一下才回神，還開玩笑稱開拍前都要先自我催眠。1050914

(中央社)