強颱莫蘭蒂及假期返鄉 台北車站現人潮

14日晚間在高鐵台北車站排隊等車的民眾大排長龍，甚至蔓延到台鐵出入口。（方濬哲攝）

大批民眾14日晚間在台北火車站搭車返鄉過節。（方濬哲攝）

台鐵傍晚南下只通行到嘉義。（方濬哲攝）

受強颱莫蘭蒂影響，台灣高鐵高雄燕巢路段架空線遭菜網纏繞，班次全面延誤，14日晚間在高鐵台北車站排隊等車的民眾大排長龍，甚至蔓延到台鐵出入口；儘管台鐵在傍晚南下只通行到嘉義，因適逢中秋連假，仍出現排隊返鄉人潮。

(中時)