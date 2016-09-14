大陸水災 城市排水建設不足所致

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大陸國家發展改革委投資司日前會同住房城鄉建設部城建司，聯合召開城市排水防澇設施建設座談會，深入分析城市內水災的原因，提出相關工作建議。

之前水患嚴重的湖北、安徽、江蘇等8個省市發展改革委、建設廳（局）等有關同志參加座談會。會議指出，近年來，大陸不少大城市多次出現嚴重水災。究其原因，固然與極端天氣頻發有關，但更重要的是，城市建設「重面子不重裡子」，長期以來對排水防澇(水災)設施建設重視不夠。

會議內容包含，一、城市規劃和建設重地上輕地下。二、大多數城市排水設施嚴重不達標。三、排澇體系不完善，導致無法形成有效排澇能力。

(旺報)