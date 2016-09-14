應采兒貼紅眼照喊家暴 網友虧：山雞被打我就信
香港男星陳小春因演出《古惑仔》系列電影，因片中形象鮮明深植人心，戲外粉絲也常稱呼他「山雞哥」，2010年情人節陳小春甜娶應采兒，如今兩人育有一子，幸福婚姻令人羨慕，沒想到稍早應采兒竟在Instagram自曝「家暴照」，粉絲則老神在在回：「山雞哥被家暴我就信」。
去年陳小春與鄭伊健眾兄弟舉行「古惑仔之歲月友情演唱會」，當陳小春一臉嚴肅唱著《相依為命》，調皮的應采兒便起身對老公大放送飛吻跟愛心，讓陳小春當眾笑場，還做出抓住飛吻的手勢，閃翻全場觀眾，兩人的甜蜜愛情因此受到不少討論。
今(14日)稍早，應采兒在Instagram打趣秀出自己紅眼照，說：「Happy Halloween家暴」，並附上一個拳頭的表情符號，網友則反虧：「黑了一把山雞哥」、「山雞哥被家暴我就信」，也有人指出應是常見的結膜下出血，提醒應采兒：「沒事吧？要去醫院看一下」。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。