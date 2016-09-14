應采兒貼紅眼照喊家暴 網友虧：山雞被打我就信

應采兒自爆被家暴。（圖／翻攝自應采兒微博、Instagram）

網友虧陳小春被家暴比較值得相信。（圖／翻攝自應采兒Instagram）

香港男星陳小春因演出《古惑仔》系列電影，因片中形象鮮明深植人心，戲外粉絲也常稱呼他「山雞哥」，2010年情人節陳小春甜娶應采兒，如今兩人育有一子，幸福婚姻令人羨慕，沒想到稍早應采兒竟在Instagram自曝「家暴照」，粉絲則老神在在回：「山雞哥被家暴我就信」。

去年陳小春與鄭伊健眾兄弟舉行「古惑仔之歲月友情演唱會」，當陳小春一臉嚴肅唱著《相依為命》，調皮的應采兒便起身對老公大放送飛吻跟愛心，讓陳小春當眾笑場，還做出抓住飛吻的手勢，閃翻全場觀眾，兩人的甜蜜愛情因此受到不少討論。

今(14日)稍早，應采兒在Instagram打趣秀出自己紅眼照，說：「Happy Halloween家暴」，並附上一個拳頭的表情符號，網友則反虧：「黑了一把山雞哥」、「山雞哥被家暴我就信」，也有人指出應是常見的結膜下出血，提醒應采兒：「沒事吧？要去醫院看一下」。

(中時電子報)