丹佐華盛頓拍《絕地7騎士》 愛上這男星

丹佐華盛頓（左）因戲與克里斯普瑞特變麻吉。（索尼影業提供）

安東富夸再推硬派新作《絕地7騎士》，集結好萊塢各領域的一線男神，包含丹佐華盛頓、克里斯普瑞特、伊森霍克、李秉憲等。男神們拍片拍出好情誼，尤其奧斯卡影帝丹佐華盛頓特別偏愛克里斯，每次都開玩笑稱他侏儸紀男孩，也大讚：「克里斯是個非常優秀、善良的年輕人，我很欣賞他在爆紅之後處事風格仍然沒變，就像一個普通人做好自己的工作。」

克里斯普瑞特則分享之前拍片時，大家通常都是穿好戲服在一旁等著上場，現場正在拍別人的橋段，因此有很多機會可以觀摩到丹佐華盛頓的紮實演技，對身為後輩的他來說，這可是個大好經驗。

近來在好萊塢發展最好的韓國男星李秉憲也是片中一大亮點，劇本裡面設定他和伊森霍克為死黨，兩人因戲建立交情，私底下不僅相約小酌，殺青時伊森霍克還送李秉憲自己的第三本書作為禮物。李秉憲日前在威尼斯影展記者會上更自爆：「我太太很喜歡伊森霍克，有一次我邀請太太來探班，她那麼開心的表情我可從來沒見過。我們交往到現在都十年了，真的第一次看她這麼幸福洋溢。所以我很喜歡伊森，但同時也讓我實在有點吃醋啊！」

劇情敘述一座小鎮受到腐敗的企業家巴索羅謬伯格 (彼得賽斯嘉 飾) 的殘酷控制，艾瑪庫倫 (海莉班奈特 飾) 遂帶領著絕望的小鎮居民聘用了一群由賞金獵人、賭徒、亡命之徒和傳奇槍手所組成的臨時傭兵以獲得保護，他們分別是山姆齊索姆 (丹佐華盛頓 飾)、喬許·法拉第(克里斯普瑞特 飾)、晚安羅比修 (伊森霍克 飾)、傑克霍恩 (文森唐諾佛利歐 飾)、巨石比利 (李秉憲 飾) 、巴斯克斯 (馬努賈西亞魯爾福 飾) 以及瑞德海維斯特 (馬丁賽斯米爾 飾)。就在這群傭兵準備前往鎮上展開殺戮一決生死時，才發現自己並非只為了酬勞而戰。電影0月7日全台上映。

(中時)