鄭麗君上任文化部首波人事調動 李連權升常次

文化部今晚公布內部人事調動，由於常務次長許秋煌從9月1日退休，文化部常務次長由主任秘書李連權接任，主任秘書由國立台灣博物館館長陳濟民接任，影視及流行音樂產業局局長由於前局長張崇仁退休，由影視及流行音樂發展司司長徐宜君接任。

文化資源司司長由宜蘭縣政府環境保護局局長陳登欽接任，影視及流行音樂發展司司長由人文及出版司司長王淑芳接任，人文及出版司司長由人文及出版司副司長朱瑞皓接任，秘書處處長由秘書處副處長黃志韜接任。

常務次長李連權原任文化部主任秘書，曾任經濟部專門委員、行政院新聞局參事、綜合計畫處處長、文化部綜合規劃司司長及參事等職務。主任秘書陳濟民原任國立台灣博物館館長，曾任行政院文化建設委員會第二處處長、國立台灣美術館館副館長等職務。

影視及流行音樂產業局局長徐宜君原任影視及流行音樂發展司司長，曾任人文及出版司司長、文創發展司司長及參事等職務。文化資源司司長陳登欽：原任宜蘭縣政府環境保護局局長，曾任宜蘭縣政府文化局代理局長、國立台灣博物館秘書、宜蘭縣政府教育處處長、宜蘭縣政府秘書等職務。影視及流行音樂發展司司長王淑芳：原任人文及出版司司長，曾任行政院新聞局科長、專門委員等職務。人文及出版司司長朱瑞皓：原任人文及出版司副司長，曾任國立台灣博物館副館長及文化部專門委員等職務。秘書處處長黃志韜：原任秘書處副處長，曾任國立台灣文學館主任秘書、文化部秘書處及文創發展司專門委員等職務。

(中時)